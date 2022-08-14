Пётр Ян встретился со своим тренером по боксу в Таиланде. Фото

Известный российский боец UFC Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию со своим тренером по боксу Джоном Хатчинсоном. В настоящее время Ян находится в Таиланде, где приступил к подготовке к поединку с представителем США Шоном О'Мэлли.
«Рад тебя видеть, мой друг. Вперёд», — подписал фотографию Пётр.
Фото: Из личного архива Петра Яна
Напомним, в последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Бой с О'Мэлли Ян проведёт 22 октября на турнире UFC 280.
Пётр Ян показал, как отрабатывает тейкдауны:
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