Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко и Исмаилову по правилам бокса

Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался о бое Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, а также вызвал обоих на поединки по правилам бокса.

«Прогнозов делать не буду, но я смотрю, тут все кидают вызовы. Хочется обратиться к Шлеменко, бойцу невидимого фронта, заложнику общественного порядка. Мы вроде поговорили, у тебя есть мой номер телефона. Мы вроде поговорили, но теперь ты снова через интернет что-то про меня говоришь. Давай не будем в единоборствах драться, давай по правилам бокса встретимся!» – сказал боец на пресс-конференции перед финалом RCC Fight Show.

Ранее Емельяненко рассказал в социальных сетях, как нужно питаться, чтобы иметь хорошую фигуру и не испытывать проблем со здоровьем.