Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко и Исмаилову по правилам бокса

Александр Емельяненко бросил вызов Шлеменко и Исмаилову по правилам бокса
Комментарии

Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался о бое Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко, а также вызвал обоих на поединки по правилам бокса.

«Прогнозов делать не буду, но я смотрю, тут все кидают вызовы. Хочется обратиться к Шлеменко, бойцу невидимого фронта, заложнику общественного порядка. Мы вроде поговорили, у тебя есть мой номер телефона. Мы вроде поговорили, но теперь ты снова через интернет что-то про меня говоришь. Давай не будем в единоборствах драться, давай по правилам бокса встретимся!» – сказал боец на пресс-конференции перед финалом RCC Fight Show.

Ранее Емельяненко рассказал в социальных сетях, как нужно питаться, чтобы иметь хорошую фигуру и не испытывать проблем со здоровьем.

Новость по теме
«Тогда будет хорошая стройная фигура». Александр Емельяненко объяснил, как нужно питаться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022