Экс-претендент на титул UFC Рори Макдональд завершил карьеру

Бывший претендент на титул UFC и экс-чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), 33-летний канадец Рори Макдональд (23-10-1) завершил карьеру. Об этом в социальных сетях сообщила супруга бойца Оливия.

Макдональд дебютировал в UFC в январе 2010 года и в июле 2015-го вышел на главный поединок в карьере, оспорив титул в полусреднем весе с американцем Робби Лоулером. Канадец уступил техническим нокаутом, после чего, проведя ещё один поединок со Стивеном Томпсоном, перешёл в Bellator.

В январе 2018 года Макдональд сразился за звание чемпиона Bellator в полусреднем весе, победив единогласным решением бразильца Дугласа Лиму, после чего поднялся в средний вес (до 84 кг) и бросил вызов тогдашнему лидеру дивизиона голландцу Герарду Мусаси, победившему его техническим нокаутом во втором раунде.

В октябре 2019 года Макдональд провёл реванш с Лимой, проиграв по очкам, и затем ушёл в PFL, где провёл пять поединков, в трёх из них проиграв.