Экс-претендент на титул UFC Рори Макдональд завершил карьеру

Бывший претендент на титул UFC и экс-чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), 33-летний канадец Рори Макдональд (23-10-1) завершил карьеру. Об этом в социальных сетях сообщила супруга бойца Оливия.
Макдональд дебютировал в UFC в январе 2010 года и в июле 2015-го вышел на главный поединок в карьере, оспорив титул в полусреднем весе с американцем Робби Лоулером. Канадец уступил техническим нокаутом, после чего, проведя ещё один поединок со Стивеном Томпсоном, перешёл в Bellator.
В январе 2018 года Макдональд сразился за звание чемпиона Bellator в полусреднем весе, победив единогласным решением бразильца Дугласа Лиму, после чего поднялся в средний вес (до 84 кг) и бросил вызов тогдашнему лидеру дивизиона голландцу Герарду Мусаси, победившему его техническим нокаутом во втором раунде.
В октябре 2019 года Макдональд провёл реванш с Лимой, проиграв по очкам, и затем ушёл в PFL, где провёл пять поединков, в трёх из них проиграв.
- 14 августа 2022
-
21:47
-
20:50
-
20:38
-
20:08
-
19:33
-
18:55
-
18:36
-
17:17
-
15:58
-
14:56
-
14:40
-
14:27
-
13:37
-
13:10
-
12:22
-
12:04
-
11:52
-
10:52
-
10:16
-
10:08
-
09:31
-
09:22
-
07:15
-
07:10
-
05:11
-
03:24
-
00:50
- 13 августа 2022
-
23:02
-
21:59
-
20:40
-
19:23
-
19:18
-
18:41
-
17:46
-
17:00