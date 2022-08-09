Исраэль Адесанья назвал предпочтительного соперника для Хамзата Чимаева

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья назвал предпочтительного соперника для непобеждённого шведского полусредневеса Хамзата Чимаева (11-0).

По мнению Адесаньи, Чимаев должен встретиться с ещё одним небитым бойцом дивизиона казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (16-0).

«Полусредний вес… Знаете что? Я бы хотел увидеть Хамзата против Леона Эдвардса. Оу, нет-нет-нет! Этот парень [Рахмонов]. Оба непобеждённые проспекты из одной части света», – сказал Адесанья в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

Напомним, Чимаев в апреле на UFC 273 победил единогласным судейским решением бразильского экс-претендента на титул Гилберта Бёрнса. Рахмонов в июне на UFC on ESPN 38 задушил во втором раунде американского ветерана Нила Мэгни.