Валентина Шевченко оценила выступление Аманды Нуньес в реванше с Пеньей

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко высказалась о выступлении обладательницы титула на категорию выше бразильянки Аманды Нуньес в реванше с американкой Джулианной Пеньей, который состоялся на турнире UFC 277 в конце июля.
«Хороший бой был. Девчонки показали уровень высокий, жёсткость. Это уровень для женского MMA, и мне очень приятно смотреть такие поединки.
Потеряла ли Аманда форму? Не знаю… если взять предыдущий бой, то её там деклассировали.
Сначала в нокдаун отправили, а потом «задушили». Потом она собралась и вышла на реванш с другим настроем. Всё зависит от того, как человек настроится. Она сделала работу над ошибками. Она поменяла поведение, стойку – это говорит о том, что человек задумался», – сказала Шевченко в интервью YouTube-каналу Вадима Тихомирова.
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