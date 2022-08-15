Валентина Шевченко оценила выступление Аманды Нуньес в реванше с Пеньей

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко высказалась о выступлении обладательницы титула на категорию выше бразильянки Аманды Нуньес в реванше с американкой Джулианной Пеньей, который состоялся на турнире UFC 277 в конце июля.

«Хороший бой был. Девчонки показали уровень высокий, жёсткость. Это уровень для женского MMA, и мне очень приятно смотреть такие поединки.

Потеряла ли Аманда форму? Не знаю… если взять предыдущий бой, то её там деклассировали.

Сначала в нокдаун отправили, а потом «задушили». Потом она собралась и вышла на реванш с другим настроем. Всё зависит от того, как человек настроится. Она сделала работу над ошибками. Она поменяла поведение, стойку – это говорит о том, что человек задумался», – сказала Шевченко в интервью YouTube-каналу Вадима Тихомирова.