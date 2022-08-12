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Шевченко: был весь этот хайп с Чимаевым. Но вышел Бёрнс, который элита, и уже другой бой

Шевченко: был весь этот хайп с Чимаевым. Но вышел Бёрнс, который элита, и уже другой бой
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко поделилась мыслями о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.

«Сложно говорить о бойце, когда не видел, как он сражается с элитными соперниками. Был вот весь этот хайп с Чимаевым. Но опять же — когда были бойцы уровнем ниже, он их всех ронял направо и налево. Но вышел Гилберт Бёрнс, который элита, и там уже другой бой. Понятно, что Камару Усман ещё далеко впереди. Просто открываются глаза на что-то новое, и хочется посмотреть, как тот же самый боец будет себя показывать против кого-то, кто чуть-чуть посильнее», — сказала Шевченко в интервью на канале Вадима Тихомирова в YouTube.

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