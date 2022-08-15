Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик — Энтони Джошуа: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Александр Усик — Энтони Джошуа: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

В субботу, 20 августа, состоится одно из главных боксёрских событий 2022 года. В Джидде (Саудовская Аравия) состоится поединок украинца Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира англичанина Энтони Джошуа.

Соперники проведут бой-реванш. Их первый поединок завершился победой Усика единогласным решением судей.

Ранее Усик сообщил, что выкупит права на трансляцию, чтобы показать бой бесплатно. Таким образом, трансляция поединка будет доступна на официальном YouTube-канале украинского боксёра — Usyk17. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. А главный поединок запланирован на 23:00 мск.

Усик — Джошуа 2: реванш великого украинца и раскачанного британца — кто сильнее? LIVE Усик — Джошуа 2: реванш великого украинца и раскачанного британца — кто сильнее? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022