Александр Усик — Энтони Джошуа: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 20 августа, состоится одно из главных боксёрских событий 2022 года. В Джидде (Саудовская Аравия) состоится поединок украинца Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира англичанина Энтони Джошуа.



Соперники проведут бой-реванш. Их первый поединок завершился победой Усика единогласным решением судей.



Ранее Усик сообщил, что выкупит права на трансляцию, чтобы показать бой бесплатно. Таким образом, трансляция поединка будет доступна на официальном YouTube-канале украинского боксёра — Usyk17. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. А главный поединок запланирован на 23:00 мск.