Александр Усик — Энтони Джошуа: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В субботу, 20 августа, состоится одно из главных боксёрских событий 2022 года. В Джидде (Саудовская Аравия) состоится поединок украинца Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира англичанина Энтони Джошуа.
Соперники проведут бой-реванш. Их первый поединок завершился победой Усика единогласным решением судей.
Ранее Усик сообщил, что выкупит права на трансляцию, чтобы показать бой бесплатно. Таким образом, трансляция поединка будет доступна на официальном YouTube-канале украинского боксёра — Usyk17. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. А главный поединок запланирован на 23:00 мск.
- 15 августа 2022
-
11:42
-
10:47
-
10:28
-
10:26
-
09:32
-
01:10
- 14 августа 2022
-
23:59
-
23:40
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
21:47
-
20:50
-
20:38
-
20:08
-
19:33
-
18:55
-
18:36
-
17:17
-
15:58
-
14:56
-
14:40
-
14:27
-
13:37
-
13:10
-
12:22
-
12:04
-
11:52
-
10:52
-
10:16
-
10:08
-
09:31
-
09:22
-
07:15
-
07:10