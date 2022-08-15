Пимблетт: Оливейра финиширует Махачева в третьем раунде

Британский боец лёгкого веса Пэдди Пимблетт поделился ожиданиями от титульного боя, в котором встретятся Чарльз Оливейра и Ислам Махачев. Пимблетт считает бразильца фаворитом поединка.



«Это будет большой бой. На мой взгляд, Чарльз слишком силён для Махачева. Оливейра его финиширует. Думаю, что где-то в третьем раунде. Чарльз ранее побеждал бойцов куда более высокого уровня, чем Махачев. Я думаю, что Ислам не сможет справиться с его богатым арсеналом», — цитирует Пимблетта MMA Fighting.



Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае.

Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не сделал вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.



Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.