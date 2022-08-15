Тренер: Джонс хочет закрепить своё наследие, чтобы не было разговоров о Хабибе и Фёдоре

Брэндон Гибсон, тренер двукратного чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Джона Джонса, объяснил мотивацию своего подопечного перейти в «королевский» дивизион.

По мнению Гибсона, Джонс хочет поставить точку в спорах о величайшем бойце в истории смешанных единоборств.

«Титул UFC – самый ценный среди всех единоборств. Но быть чемпионом в тяжёлом весе – это быть самым крутым человеком на планете. Я согласен с тем, что если Джон завершит карьеру сегодня, то станет величайшим. Но мне кажется, что он хочет закрепить своё наследие, чтобы не было разговоров о Хабибе [Нурмагомедове] и Фёдоре [Емельяненко], Адесанье или ком-то ещё… думаю, что завоевание титула в тяжёлом весе действительно обеспечит ему это», – сказал тренер в эфире Submission Radio.