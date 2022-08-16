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RCC против UFC: Михаил Рагозин против Антонио Арройо на RCC 12

RCC против UFC: Михаил Рагозин против Антонио Арройо на RCC 12
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Михаил Рагозин (20-5) и Антонио Арройо (9-5) проведут поединок по правилам профессиональных смешанных боевых единоборств на RCC 12. Их схватка станет частью турнира, который состоится 26 августа на арене «Уралец» в Екатеринбурге.

RCC

RCC

Фото: RCC

Серия побед Уральского медведя достигла уже трёх. С момента поражения от Вагнера Прадо Михаил успел нокаутировать Вискарди Андраде и забрать решениями бои против Ясубея Эномото и Михаила Аллахвердяна. Как Рагозин и обещал, он прибавил во всех аспектах и в последних боях выглядит всё лучше и лучше. Теперь он встретится с бразильцем из UFC и покажет, что уральские бойцы из RCC ничуть не хуже.

Антонио Арройо из Бразилии со второй попытки через Contender Series получил контракт с UFC. Лучшая лига мира наградила его боями с очень крепкими бойцами: с ноября 2019 по сентябрь 2021 года Арройо потерпел три поражения. Решениями он проиграл Андре Мунизу и Дерону Уинну, а потом был нокаутировал Хоакином Бакли. Теперь 33-летний бразилец приедет в Екатеринбург и будет максимально мотивирован, чтобы наконец-то прервать свою неудачную серию.

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