«Настоящую любовь может проверить только время!» Александр Волков показал фото с женой
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Известный российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с женой.
«Годы текут как вода! Очередная годовщина нашей с Витой свадьбы 16.08. Настоящую любовь может проверить только время!» — подписал фотографию Александр.
Фото: Из личного архива Александра Волкова
Напомним, последний поединок Волков провёл с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Бой завершился победой Александра техническим нокаутом в первом раунде. Всего в смешанных единоборствах Волков одержал 35 побед при 10 поражениях. У Розенстрайка это второй кряду неудачный поединок после боя с Кёртисом Блэйдсом.
Как Волков преобразился из щуплого юноши в двухметрового гиганта:
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