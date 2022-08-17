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Дана Уайт сказал, почему проблемы Пимблетта с весом плохо влияют на организацию его боёв

Дана Уайт сказал, почему проблемы Пимблетта с весом плохо влияют на организацию его боёв
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Президент UFC Дана Уайт признался, что отсутствие дисциплины со стороны британского легковеса Пэдди Пимблетта осложняет работу руководству.

По словам Уайта, Пимблетт, набирающий в межсезонье около 20 кг, лишает себя тем самым возможности выступить на месячном уведомлении.

«Это нехорошо, мы все это знаем. Мы понимаем, что набирать и сбрасывать такой вес плохая тактика. Это определённо не продлевает вашу карьеру. Это тяжело для вашего тела, внутренних органов и тому подобного. Но, послушайте, он взрослый. И он может делать всё, что, чёрт возьми, хочет.

Нам тоже непросто, потому что иногда мы хотим устроить бой и поставить его в кард уже через месяц, полтора. Но это нереально. Мы не можем давить на него, когда ставим такие сроки, мы понимаем, насколько сложно сбросить вес за такой короткий промежуток времени», – сказал Уайт на пресс-конференции журналистам.

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