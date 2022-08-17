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Александр Усик спел украинскую народную песню на пресс-конференции реванша с Джошуа

Александр Усик спел украинскую народную песню на пресс-конференции реванша с Джошуа
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик спел украинскую народную песню «Ой у лузі червона калина…», известную как песня сечевых стрельцов и ставшую популярной из-за ситуации на родине бойца.

Боксёр спел несколько строчек из произведения на финальной пресс-конференции перед реваншем с Джошуа, после чего поднял сжатый кулак и ушёл со сцены.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из нескольких боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.

Ранее потенциальный соперник бойцов и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри опубликовал шуточное видео, в котором объяснил, как Джошуа победить Усика.

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