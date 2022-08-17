Анатолий Токов поднялся в рейтинге Bellator, Корешков — в топ-5

Обновились рейтинги промоушена Bellator.

Так, российский боец организации в среднем весе (до 84 кг) Анатолий Токов, в июне на турнире Bellator 282 нокаутировавший американского ветерана Мухаммада Аблуллу, поднялся на четвёртую строчку рейтинга:

Чемпион: Джонни Эблин (США)

1. Герард Мусаси (Нидерланды)

2. Фабиан Эдвардс (США)

3. Джон Солтер (США)

4. Анатолий Токов (Россия)

5. Далтон Роста (США)

Экс-чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков, в феврале на Bellator 274 досрочно остановивший американца Ченси Ренкаунтри, вошёл в топ-5:

Чемпион: Ярослав Амосов (Украина)

Временный чемпион: Логан Сторли (США)

2. Майкл Пейдж (Великобритания)

3. Джейсон Джексон (Ямайка)

4. Дуглас Лима (Бразилия)

5. Андрей Корешков (Россия)