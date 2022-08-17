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Анатолий Токов поднялся в рейтинге Bellator, Корешков — в топ-5

Анатолий Токов поднялся в рейтинге Bellator, Корешков — в топ-5
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Обновились рейтинги промоушена Bellator.

Так, российский боец организации в среднем весе (до 84 кг) Анатолий Токов, в июне на турнире Bellator 282 нокаутировавший американского ветерана Мухаммада Аблуллу, поднялся на четвёртую строчку рейтинга:

Чемпион: Джонни Эблин (США)
1. Герард Мусаси (Нидерланды)
2. Фабиан Эдвардс (США)
3. Джон Солтер (США)
4. Анатолий Токов (Россия)
5. Далтон Роста (США)

Экс-чемпион организации в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков, в феврале на Bellator 274 досрочно остановивший американца Ченси Ренкаунтри, вошёл в топ-5:

Чемпион: Ярослав Амосов (Украина)
Временный чемпион: Логан Сторли (США)
2. Майкл Пейдж (Великобритания)
3. Джейсон Джексон (Ямайка)
4. Дуглас Лима (Бразилия)
5. Андрей Корешков (Россия)

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