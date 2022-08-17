Тренер Джона Джонса объяснил, почему он способен победить Адесанью в стойке

Брэндон Гибсон, тренер двукратного чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Джона Джонса, заявил, что его подопечный по-прежнему заинтересован в поединке с действующим обладателем титула организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Мне бы это понравилось. Уверен, они бы продали немало платных трансляций. Это стало бы весельем для Джона. Уверен, он бы попытался устроить грязную драку и разбить его ещё сильнее, чем Брэндона Веру.

Способен ли Джон побить его в стойке? Да, конечно. Джон сходился лицом к лицу с лучшими ударниками в истории, такими парнями, как [Лиото] Мачида, Рэмпейдж [Куинтон Джексон], Шоган [Маурисиу Руа] и Александр Густафссон. Джон смог соревноваться со всеми», – сказал Гибсон в интервью Submission Radio.