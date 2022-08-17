Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Джона Джонса объяснил, почему он способен победить Адесанью в стойке

Тренер Джона Джонса объяснил, почему он способен победить Адесанью в стойке
Комментарии

Брэндон Гибсон, тренер двукратного чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американца Джона Джонса, заявил, что его подопечный по-прежнему заинтересован в поединке с действующим обладателем титула организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Мне бы это понравилось. Уверен, они бы продали немало платных трансляций. Это стало бы весельем для Джона. Уверен, он бы попытался устроить грязную драку и разбить его ещё сильнее, чем Брэндона Веру.

Способен ли Джон побить его в стойке? Да, конечно. Джон сходился лицом к лицу с лучшими ударниками в истории, такими парнями, как [Лиото] Мачида, Рэмпейдж [Куинтон Джексон], Шоган [Маурисиу Руа] и Александр Густафссон. Джон смог соревноваться со всеми», – сказал Гибсон в интервью Submission Radio.

Новость по теме
Тренер: Джонс хочет закрепить своё наследие, чтобы не было разговоров о Хабибе и Фёдоре
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022