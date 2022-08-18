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Кормье объяснил, в чём Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова

Кормье объяснил, в чём Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье сравнил Ислама Махачева с Хабибом Нурмагомедовым и объяснил разницу между ними.

«Ни один человек в UFC не доминировал в одном навыке так, как Хабиб. У него невероятная борьба и грэпплинг. Но и Ислам Махачев отличный борец. Кроме того, он фантастический ударник и более техничен, чем Хабиб. Оливейра постарается заставить его оставаться на ногах долгое время и Исламу нужно будет показать, насколько он хорош в этом.

Я думаю, история Махачева только начинается. Миру ещё только предстоит увидеть, насколько он хорош», — приводит слова Кормье Sportskeeda с ссылкой на YouTube-канал Talking Brawls.

22 октября в рамках UFC 280 Ислам Махачев проведёт титульный поединок с Чарльзом Оливейрой.

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