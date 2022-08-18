Бои Шлеменко и Штыркова покажет РЕН ТВ
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Пресс-служба RCC сообщила сообщила, что турнир RCC 12, который пройдёт 26 августа в Екатеринбурге, будет транслировать телеканал «Рен ТВ». На этом турнире свои бои проведут Александр Шлеменко и Иван Штырков. РЕН ТВ впервые покажет турнир этой организации. Ожидается, что шоу посмотрят от 8 до 10 млн человек.
В эфире федерального канала будут показаны два главных события шоу: бой Александра Шлеменко с сербом Александром Илича и поединок российских полутяжеловесов — Ивана Штыркова и Насрудина Насрудинова.
Остальные поединки карда можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале UDAR, который есть на платформах Wink, Kinopoisk и Yandex Sport. На турнире помимо двух главных событий состоятся ещё 13 боёв.
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