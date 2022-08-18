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Хамзат Чимаев: я — самая большая звезда UFC

Хамзат Чимаев: я — самая большая звезда UFC
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на вызов от американца Хорхе Масвидаля.

«Я не видел этого на самом деле и не уверен, что он действительно хочет со мной драться. Когда я выиграю у Диаза, то все поймут, что денежный бой — это я. Раньше со мной никто не хотел драться. Теперь все знают, что бой со мной — деньги. Конор Макгрегор снимается в каком-то чёртовом фильме, Хабиб ушёл, а Адесанья не устраивает хороших боёв. Никто не хочет видеть его поединки. Сейчас я — самая большая звезда UFC и только я веду настоящие бои. Остальных парней видеть не хотят», — цитирует Чимаева Sportskeeda со ссылкой на The Mac Life.

11 сентября Хамзат Чимаев проведёт бой с американцем Нейтом Диазом. Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Чимаев получит титульный бой в случае победы.

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