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Редкач усомнился, что Ломаченко предлагали бой с Камбососом

Редкач усомнился, что Ломаченко предлагали бой с Камбососом
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Известный украинский боксёр Иван Редкач опубликовал новую запись в своих соцсетях. Он усомнился в том, что его соотечественнику Василию Ломаченко предлагали провести бой с австралийцем Джорджем Камбососом. Редкач не верит, что Ломаченко отклонил это предложение.

«Говорится, зачем было отказываться от боя с Камбососом за абсолюта, чтобы сейчас приехать в США и боксировать с мешком?! Так как хорошие соперники заняты на два года вперёд. Значит, не было никакого боя за титул, Вася бы от такого шанса не отказался. Поверьте мне, он бы и лиман переплыл, чтобы улететь в США на подготовку к бою», — написал Редкач, но затем удалил запись.

Ранее сообщалось, что Ломаченко проведёт бой с американцем Джэмейном Ортисом. Этот бой состоится в конце осени.

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Источник: Василий Ломаченко выступит в конце октября, есть соперник
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