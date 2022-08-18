Редкач усомнился, что Ломаченко предлагали бой с Камбососом
Поделиться
Известный украинский боксёр Иван Редкач опубликовал новую запись в своих соцсетях. Он усомнился в том, что его соотечественнику Василию Ломаченко предлагали провести бой с австралийцем Джорджем Камбососом. Редкач не верит, что Ломаченко отклонил это предложение.
«Говорится, зачем было отказываться от боя с Камбососом за абсолюта, чтобы сейчас приехать в США и боксировать с мешком?! Так как хорошие соперники заняты на два года вперёд. Значит, не было никакого боя за титул, Вася бы от такого шанса не отказался. Поверьте мне, он бы и лиман переплыл, чтобы улететь в США на подготовку к бою», — написал Редкач, но затем удалил запись.
Ранее сообщалось, что Ломаченко проведёт бой с американцем Джэмейном Ортисом. Этот бой состоится в конце осени.
Комментарии
- 18 августа 2022
-
16:02
-
15:24
-
15:12
-
14:53
-
14:36
-
13:57
-
13:42
-
13:07
-
12:53
-
12:05
-
11:54
-
11:45
-
11:16
-
10:55
-
10:38
-
10:25
-
10:07
-
09:54
-
09:40
-
09:17
-
00:13
- 17 августа 2022
-
23:56
-
22:25
-
22:08
-
21:50
-
21:06
-
19:51
-
19:34
-
19:21
-
19:12
-
18:28
-
17:30
-
17:13
-
16:59
-
15:59
Партнерский контент