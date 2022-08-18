Жозе Альдо: я следующий, кто должен драться за пояс
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Бывший чемпион UFC Жозе Альдо заявил, что должен стать следующим претендентом на титул в легчайшем весе. На турнире UFC 278 Альдо проведёт бой с грузином Мерабом Двалишвили. В настоящее время у Альдо серия из трёх побед. По мнению бразильца, в случае победы именно он должен получить титульный бой.
«Я думаю, что должен драться за пояс. Я хотел драться с Алджэмейном Стерлингом, но он встретится с Диллашоу. Если я одержу победу, то полагаю, что должен быть следующим претендентом», — цитирует Альдо MMAJunkie.
Ранее Альдо заявил, что время Диллашоу прошло. Также он напомнил о допинговом скандале с участием американского спортсмена. Также Альдо вспомнил, как Диллашоу уступил в своё время Генри Сехудо.
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