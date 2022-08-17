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Жозе Альдо: когда с допингом стало строже, Диллашоу пропустил два удара и упал

Жозе Альдо: когда с допингом стало строже, Диллашоу пропустил два удара и упал
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Экс-чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) бразильский ветеран Жозе Альдо считает, что бывший обладатель титула организации в легчайшем весе (до 61 кг) американец Ти Джей Диллашоу поставил под сомнение свои достижения из-за допингового скандала в 2019 году.

Напомним, в январе 2019 года Диллашоу сдал положительный тест на эритропоэтин, после чего был отстранён от боёв на два года.

«Никакого неуважения к Ти Джею, он отличный боец, однако я считаю, что его время прошло. За эти два года он не проходил тесты. Я скажу так: мы не знаем, учитывая допинговую ситуацию, действительно ли его тело было настоящим. Потому что, нравится вам это или нет, когда с допингом стало строже, он пропустил два удара и упал [в бою с Генри Сехудо]», – сказал Альдо в интервью YouTube-каналу Canal Encarada.

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