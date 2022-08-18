Бой Абдуллаева и Страффона возглавит турнир RCC Boxing Promotions в Челябинске

В Челябинске 11 сентября пройдёт большой вечер бокса, который организует промоушен RCC Boxing. Шоу будет проходить в рамках Дня города.



Главным событием турнира станет бой топового легковеса Заура Абдуллаева. Его соперником станет мексиканец Джованни Страффон, который в мае 2021 года финишировал британского чемпиона и забрал титул IBO World.



Ещё один важный бой проведёт российский боксёр Эльнур Самедов. Он выйдет на ринг против непобеждённого Муссы Голама из Испании, который совсем недавно стал интерконтинентальным чемпионом WBO.

Фото: RCC Boxing Promotions

Кроме того, непобеждённые боксёры из Челябинска Иван Чирков и Вильдан Минасов впервые за время профессиональной карьеры будут выступать в своём городе. Имена соперников объявят в ближайшее время.