Уайлдер: моё сердце подсказывает, что Усик легко победит Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал об ожиданиях от поединка украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Они проведут бой-реванш 20 августа в Саудовской Аравии. Первый поединок закончился победой Усика единогласным решением судей.



«Моё сердце подсказывает, что Усик легко победит. Он использует нынешний момент. Но, вы знаете, это бокс, в нём никогда не знаешь, как всё сложится. Я желаю им обоим удачи, чтобы они вышли с ринга такими же, как и зашли, — здоровыми и целыми», — цитирует Уайлдера DAZN.

Британец постарается вернуть чемпионские пояса, которых лишился во время первого поединка с Усиком. В настоящее время украинцу принадлежат титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. А главный поединок запланирован на 23:00 мск.