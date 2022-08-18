Магомед Исмаилов ответил на вызов Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил на предложение Александра Емельяненко провести поединок по правилам бокса.



«Вы хотите, чтобы я ещё раз Саше накидал по правилам бокса!? Пишите, что вы не хотите! Я не хочу. А зачем? На данный момент не хочется. Я считаю, Саша не готов со мной драться даже по боксу. Но в любом случае я исхожу из интересов публики. Если они меня начнут бомбить, как в прошлый раз, типа «Саша тебя ушатает!» и так далее… Если народ подкинется, сделаем, почему нет?



Но тут знаешь какая ситуация? Я не хочу, чтобы во время какого-то из моих противостояний мне приходилось думать за моего оппонента, чтобы сильно его не ударить или что-то такое. Это не моё. Когда я выхожу, напротив меня должен быть суперконкурентный парень. Если до Саши Монсон доносил свои удары, если Тарасов доносил, я уж точно донесу. И поплотнее. Сейчас посмотрим, если Саша будет в суперкондициях и народ скажет: «Мы хотим», тогда без проблем», — приводит слова Исмаилова Sport24.

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