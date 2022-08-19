Двалишвили: я должен драться с кем-то более значимым, чем Пётр Ян

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили объяснил, почему не собирается драться с россиянином Петром Яном.



«Возможен ли наш бой, если я выиграю у Альдо, а Ян у О'Мэлли? Я так не думаю. У меня много других планов. Почему я должен драться с Петром Яном? Потому что он дерётся с Шоном О'Мэлли, который на 14-м месте в рейтинге? Я дерусь с третьим номером Альдо, у которого серия из трёх побед, у меня серия из семи побед. Я должен драться с кем-то более значимым, чем Пётр Ян», — приводит слова Двалишвили MMA.Metaratings.



20 августа в рамках турнира UFC 278 Мераб Двалишвили проведёт бой с бразильцем Жозе Альдо.



Пётр Ян встретится с американским бойцом Шоном О 'Мэлли 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.