Двалишвили: я должен драться с кем-то более значимым, чем Пётр Ян
Поделиться
Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили объяснил, почему не собирается драться с россиянином Петром Яном.
«Возможен ли наш бой, если я выиграю у Альдо, а Ян у О'Мэлли? Я так не думаю. У меня много других планов. Почему я должен драться с Петром Яном? Потому что он дерётся с Шоном О'Мэлли, который на 14-м месте в рейтинге? Я дерусь с третьим номером Альдо, у которого серия из трёх побед, у меня серия из семи побед. Я должен драться с кем-то более значимым, чем Пётр Ян», — приводит слова Двалишвили MMA.Metaratings.
20 августа в рамках турнира UFC 278 Мераб Двалишвили проведёт бой с бразильцем Жозе Альдо.
Пётр Ян встретится с американским бойцом Шоном О 'Мэлли 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.
Комментарии
- 19 августа 2022
-
12:48
-
12:15
-
11:45
-
10:58
-
10:22
-
09:51
-
09:05
-
07:41
-
06:48
-
00:48
- 18 августа 2022
-
23:58
-
22:44
-
21:40
-
20:48
-
19:51
-
18:43
-
17:34
-
16:39
-
16:23
-
16:23
-
16:02
-
15:24
-
15:12
-
14:53
-
14:36
-
13:57
-
13:42
-
13:07
-
12:53
-
12:05
-
11:54
-
11:45
-
11:16
-
10:55
-
10:38
Партнерский контент