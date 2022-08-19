Промоутер Джошуа высказался о весе Усика

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, дал комментарий о весе чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинского боксёра Александра Усика. Как признался Хирн, он ожидал, что Усик будет весить больше перед поединком с его клиентом.



«Я ожидал, что он будет тяжелее. Об этом ходило много разговоров, но я всё-таки ошибался. Я ожидал, что он будет тяжелее. Значит, Джошуа на 10 г тяжелее Усика.



Я сказал Эй-Джею: «Послушай, ты должен отправить этого парня в ад. Не пойми меня неправильно, он первый номер рейтинга pound-for-pound, потрясающий боец. Но ты должен разнести его на куски». И завтра вечером он постарается это сделать», — сказал Хирн в интервью на iFL TV в YouTube.

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика: