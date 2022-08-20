Стало известно имя рефери боя Усик — Джошуа 2. Эй Джей становился при нём чемпионом мира

Во время второго боя украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа в ринге будет работать пуэрториканский рефери Луис Пабон, информирует Big Fight Weekend.



Ранее 56-летний Пабон уже работал на титульном поединке Энтони Джошуа. В декабре 2019 года пуэрториканец был рефери в ринге во время второго боя британца против Энди Руиса-младшего. Это противостояние продлилось все 12 раундов, а победитель был определён единогласным решением судей – Джошуа взял реванш и вернул себе пояса.



Напомним, перед предстоящим боем с Усиком команда Джошуа хотела добиться отстранения украинского судьи Виктора Фесечко от работы. Промоутер украинского боксёра Александр Красюк в соцсетях сообщил, что компании K2 Promotions и Matchroom Boxing согласовали тройку судей, но команда Эй Джея подала жалобу и пыталась заменить Фесечко на британского судью. Тем не менее список судей остался неизменным – все они находятся в Саудовской Аравии.

Бой между Энтони Джошуа и Александром Усиком состоится 20 августа в Джидде. Вес Александра Усика по итогам взвешивания составил 100,5 кг, вес Энтони Джошуа — 110,9 кг.



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