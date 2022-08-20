Майрис Бриедис дал прогноз на бой Александр Усик — Энтони Джошуа

Латвийский боксёр Майрис Бриедис рассказал об ожиданиях от поединка украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Они проведут бой-реванш 20 августа в Саудовской Аравии.



«Раньше я выступал в супертяжах, а вчера я увидел Энтони Джошуа во плоти. Он огромный и сильный, как машина. Он выглядит большим парнем вроде Дуйэна Джонсона, я видел, как он передвигался со своей охраной и со всеми фотографировался. У него есть всё необходимое для тяжеловеса. Он вынослив, силён и умён, но когда он в первый раз дрался с Усиком, его уверенность пошатнулась. Ему нужно больше говорить с собой в зеркале. Но он всё ещё невероятная британская машина, однако посмотрим, что выйдет, шаг за шагом», — приводит слова Бриедиса Mirror.



Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из нескольких боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.



Ранее Александр выкупил права на трансляцию боя с Джошуа и планировал показывать его в бесплатном доступе на своём официальном канале в YouTube — Usyk17. Позднее стало известно, что трансляция в YouTube не состоится. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен. Напомним, «Чемпионат» также проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния. Усик и Джошуа выйдут в ринг не ранее 00:00 мск.



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