Мора: Усик сможет сыграть злодея практически в любом фильме

Бывший чемпион мира по боксу и действующий комментатор DAZN Серхио Мора высказался об обладателе титулов WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, украинце Александре Усике.
«Когда невероятная боксёрская карьера Усика наконец закончится, он сможет легко перейти к актёрскому мастерству и сыграть злодея практически в любом фильме», — написал Мора в своих социальных сетях.
Напомним, в ночь с 20 на 21 августа мск Усик проведёт реванш с британцем Энтони Джошуа. Примерное его начало — в 00:00. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка. В их первом бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, победу единогласным решением судей праздновал украинец.
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