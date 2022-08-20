Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мора: Усик сможет сыграть злодея практически в любом фильме

Мора: Усик сможет сыграть злодея практически в любом фильме
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу и действующий комментатор DAZN Серхио Мора высказался об обладателе титулов WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, украинце Александре Усике.

«Когда невероятная боксёрская карьера Усика наконец закончится, он сможет легко перейти к актёрскому мастерству и сыграть злодея практически в любом фильме», — написал Мора в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа мск Усик проведёт реванш с британцем Энтони Джошуа. Примерное его начало — в 00:00. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого поединка. В их первом бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, победу единогласным решением судей праздновал украинец.

Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.

Интересные факты про Александра Усика:

Усик — Джошуа 2. Помогут ли украинцу косоворотка и шаровары? LIVE! Усик — Джошуа 2. Помогут ли украинцу косоворотка и шаровары? LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022