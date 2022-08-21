«Победит нокаутом между 4-м и 7-м раундами». Беллью дал прогноз на бой Усик — Джошуа
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Британский экс-чемпион мира Тони Беллью разместил новый пост в своих социальных сетях, сделав прогноз на предстоящий поединок между соотечественником Энтони Джошуа и представителем Украины Александром Усиком.
«Джошуа победит нокаутом между четвёртым и седьмым раундами», — написал Беллью.
Напомним, Усик и Джошуа выйдут на ринг в ночь с 20 на 21 августа мск. Ориентировочное начало боя — в 00:00 мск. При этом не исключено, что противостояние начнётся несколько позже. Всё зависит от хода боёв, которые проходят до главного поединка. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка Александра и Энтони.
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Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Джошуа:
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