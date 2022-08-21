Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Победит нокаутом между 4-м и 7-м раундами». Беллью дал прогноз на бой Усик — Джошуа

«Победит нокаутом между 4-м и 7-м раундами». Беллью дал прогноз на бой Усик — Джошуа
Комментарии

Британский экс-чемпион мира Тони Беллью разместил новый пост в своих социальных сетях, сделав прогноз на предстоящий поединок между соотечественником Энтони Джошуа и представителем Украины Александром Усиком.

«Джошуа победит нокаутом между четвёртым и седьмым раундами», — написал Беллью.

Напомним, Усик и Джошуа выйдут на ринг в ночь с 20 на 21 августа мск. Ориентировочное начало боя — в 00:00 мск. При этом не исключено, что противостояние начнётся несколько позже. Всё зависит от хода боёв, которые проходят до главного поединка. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка Александра и Энтони.

Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.

Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Джошуа:

Усик — Джошуа 2. Помогут ли украинцу косоворотка и шаровары? LIVE! Усик — Джошуа 2. Помогут ли украинцу косоворотка и шаровары? LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022