Джошуа – Усику: как ты побил меня?

В субботу, 20 августа, на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксёрский бой украинца Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира, англичанина Энтони Джошуа.



После оглашения решения судей, которые отдали победу по очкам украинцу, Джошуа подошёл к Усику и задал ему вопрос: «Как ты побил меня?». Сразу после этого Энтони взял микрофон и произнёс достаточно длинную речь, обращаясь к зрителям.



Напомним, это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей. Таким образом, Александр сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе.