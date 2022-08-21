Беллью: Усик – лучший боец в мире! Его навыки действительно на другом уровне!

Британский экс-чемпион мира, а ныне комментатор Тони Беллью, высказался о победе 35-летнего украинского супертяжеловеса Александра Усика, защищавшего титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO, над 32-летним представителем Великобритании Энтони Джошуа.

«У Усика серьёзные усы, это точно! Джошуа был действительно хорош сегодня вечером, но этот человек, Усик, сейчас лучший боец в мире! Его навыки действительно на другом уровне!» — гласит публикацию Беллью в «Твиттере».

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

Всё про бой Усик — Джошуа! Подписывайся на новый телеграм-канал Чемп.FIGHTS.