Владимир Зеленский отреагировал на победу Усика над Джошуа в бою-реванше

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о победе 35-летнего соотечественника Александра Усика, защитившего титулы в супертяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO, в поединке с представителем Великобритании Энтони Джошуа.

«Трудная, но такая важная и нужная победа Александра Усика!» — гласит публикация Зеленского в одной из социальных сетей.

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу праздновал Усик, выиграв единогласным решением судей.

«Чемпионат» провёл LIVE-трансляцию реванш-поединка Усик – Джошуа.

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