Опубликованы судейские записки по итогам реванша Усмана и Эдвардса
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Вивинт-Арена» состоялся титульный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 278, в котором сошлись представители полусредней весовой категории – 35-летний американец Камару Усман, являющийся чемпионом промоушена, и 31-летний британец Леон Эдвардс. Победу нокаутом на последней минуте пятого раунда одержал Эвардс.
Опубликованы судейские записки по итогам боя.
Напомним, Эдвардс после победы над Усманом стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе. Это был бой-реванш. В первом поединке, который прошёл в декабре 2015 года, победу единогласным решением судей праздновал Усман.
Камару Усман потерпел второе поражение в карьере и первое за девять лет.
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