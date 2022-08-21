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Уорд: похоже, мы получим первого абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе со времён Льюиса

Уорд: похоже, мы получим первого абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе со времён Льюиса
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и член Зала славы американец Андре Уорд высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

«Непростой бой для обоих парней. Похоже, что в следующем году у нас появится первый абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе после Леннокса Льюиса. Мне понравились слова Усика о том, что он не желает встречаться с кем-то другим. И мы знаем, что Тайсон Фьюри не завершал карьеру. Кажется, что он хочет драться.

Всё это похоже на 1980-е, 1990-е, когда говорилось так: делайте бизнес, но платите мне за риски. Ты самый крутой парень здесь? Думаю, я круче. Один говорит: «Я хочу драться с тобой», а другой отвечает: «Это я хочу драться с тобой». Наступает момент, и вы получаете бой. Поэтому мне это и нравится», — сказал Уорд в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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