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Канело: собираюсь отправить Головкина на пенсию

Канело: собираюсь отправить Головкина на пенсию
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Мексиканский боксёр Сауль «Канело» Альварес заявил, что хочет убрать Геннадия Головкина с ринга.

«Мне он не нравится. Да, моя цель — отправить его на пенсию, убрать с ринга навсегда. Это личное, потому что он много всего наговорил про меня за последние годы. Передо мной он не говорит ничего, только про уважение ко мне, к моей карьере, но что он скажет по поводу своих интервью? Думаю, нокаутирую его до 12-го раунда. Приложу все навыки, весь свой опыт, чтобы это сделать», — заявил Канело в интервью BBC.

Бой Геннадия Головкина с Саулем Альваресом состоится 17 сентября. Стоит отметить, что это третья встреча с боксёром на ринге. В двух предыдущих была зафиксирована ничья и победа Канедо решением судей.

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