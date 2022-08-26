Оливейра — о бое с Махачевым: прояви уважение, ты говоришь с лучшим финишёром UFC

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, бразильский боец Чарльз Оливейра прокомментировал свои высказывания о предстоящем поединке с Исламом Махачевым.



Оливейра ранее заявлял, что завершит бой с россиянином в первом раунде и готов начать поединок в партере, но всё равно победит.



«Вообще-то сейчас вы говорите с самым лучшим финишёром в истории UFC. Все вокруг говорят, что Ислам может провести тейкдаун, завалит меня, обезвредит в партере и всё такое. Я требую к себе уважения. Ты говоришь с лучшим финишёром в истории UFC», — сказал Оливейра в интервью Full Send MMA.



Титульный поединок Чарльза Оливейры и Ислама Махачева станет главным событием турнира UFC 280, который состоится в Абу-Даби в ночь на 23 октября.

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