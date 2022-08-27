«Главные бои так не судят». Шлеменко — о поражении нокаутом в бою с Иличем

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о поражении, которое потерпел в поединке с представителем Сербии Александром Иличем на турнире лиги RCC в Екатеринбурге. Бойцы встречались вчера, 26 августа. Александр проиграл нокаутом в первом раунде. По мнению Шлеменко, судья не должен был останавливать бой.



«Я хотел пообщаться с рефери, но он не зашёл в раздевалку. Была такая мысль, сказать: «Не лезь!» Бывает, когда я недонастроился. Пересмотрел повтор, да, я пропустил, спору нет. Я его не увидел. Я начал подниматься. У меня 76 профессиональных боёв, я не новичок. Мне не позволили вернуться. Я не «клевал», не потерял сознание. Бой только начался. Моё мнение — слишком рано (остановили). Я не боюсь идти в рубки. Новичков стоило бы поберечь, но у меня, повторюсь, 76 боёв.

Я готовился к низкому борцу, а дали длинного ударника. Ещё и левша. Я пропустил, нужно было быть осторожнее. Сделал одну ошибку, а исправить не получилось. Рефери посчитал, что я новичок, что меня сейчас закопают. Главные бои так не судят. Чувствую себя хорошо. Можете на мне крест поставить, а я на себе крест ставить не собираюсь», — приводит слова Шлеменко «РИА Новости Спорт».

Александр Илич нокаутировал Александра Шлеменко: