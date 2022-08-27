«Утро с монстрами». Ислам Махачев показав фото с тренировки

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в промоушене в UFC, разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с тренировки. Вместе с Исламом на снимке Умар Нурмагомедов и Ислам Мамедов.
«Субботнее утро с этими монстрами», — подписал фотографию Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Напомним, Махачев последний бой провёл с американцем Бобби Грином. Противостояние закончилось победой россиянина в первом раунде техническим нокаутом. Ислам одержал 22-ю победу в смешанных единоборствах при единственном поражении — оно случилось ещё в 2015 году, когда в октябре в рамках турнира UFC 192 Махачев уступил представителю Бразилии Адриано Мартинсу техническим нокаутом в первом раунде. Сейчас россиянин готовится к поединку с бразильцем Чарльзом Оливейрой.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
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