Алоян — о бое Гассиева с Уэлчем: Майк Тайсон вернулся
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Боксёр, призёр Олимпийских игр по боксу Михаил Алоян поделился мнением о поединке между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Карлоусом Уэлчем.
«Ну что, Майк Тайсон вернулся! У него был большой перерыв между боями, и ему надо почувствовать ринг, соревновательный процесс. Это же немаловажно. Поэтому сейчас он вкатился, всё в форме, чувствует себя хорошо. Дальше будут посерьёзнее соперники, возраст у него, в принципе, молодой, позволяет идти ещё к большим вершинам. Поэтому не всё сразу, погодите немного.
Реванш? Ну, не следующим боем. Ему до этого ещё несколько боёв провести, и почему бы нет? Все они дерутся на большом уровне, и все достойны друг друга. Будет интересно посмотреть на это всё», — приводит слова Алояна РЕН ТВ.
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