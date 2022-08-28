Алоян — о бое Гассиева с Уэлчем: Майк Тайсон вернулся

Боксёр, призёр Олимпийских игр по боксу Михаил Алоян поделился мнением о поединке между россиянином Муратом Гассиевым и американцем Карлоусом Уэлчем.



«Ну что, Майк Тайсон вернулся! У него был большой перерыв между боями, и ему надо почувствовать ринг, соревновательный процесс. Это же немаловажно. Поэтому сейчас он вкатился, всё в форме, чувствует себя хорошо. Дальше будут посерьёзнее соперники, возраст у него, в принципе, молодой, позволяет идти ещё к большим вершинам. Поэтому не всё сразу, погодите немного.



Реванш? Ну, не следующим боем. Ему до этого ещё несколько боёв провести, и почему бы нет? Все они дерутся на большом уровне, и все достойны друг друга. Будет интересно посмотреть на это всё», — приводит слова Алояна РЕН ТВ.