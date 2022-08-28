Рахман: Фьюри подражает Усику
Поделиться
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Хасим Рахман поделился мнением о потенциальном поединке между представителем Великобритании Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.
«Может ли Усик победить Фьюри? Мне кажется, что да. Думаю, Усик может его одолеть. Полагаю, Александр — лучший в этой весовой категории на данный момент. Мне кажется, что Фьюри подражает Усику, и в этом он преуспел. Однако всё, что Фьюри делает в боксе, Усик может делать лучше.
Боксёрский IQ Усика может сыграть очень важную роль. Во многих случаях интеллект маленьких бойцов может свести на нет преимущества их оппонентов», — сказал Рахман в интервью на канале FightHype.com в YouTube.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
Комментарии
- 28 августа 2022
-
15:01
-
14:04
-
13:12
-
12:57
-
12:39
-
11:39
-
11:10
-
10:00
-
09:14
-
08:49
-
00:44
- 27 августа 2022
-
22:55
-
21:36
-
21:34
-
20:50
-
19:33
-
19:15
-
18:45
-
18:41
-
18:17
-
17:49
-
16:07
-
15:27
-
14:12
-
14:04
-
13:13
-
11:45
-
11:15
-
11:02
-
10:27
-
10:20
-
09:52
-
09:25
-
06:39
-
06:33
Партнерский контент