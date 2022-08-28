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Рахман: Фьюри подражает Усику

Рахман: Фьюри подражает Усику
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Хасим Рахман поделился мнением о потенциальном поединке между представителем Великобритании Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Может ли Усик победить Фьюри? Мне кажется, что да. Думаю, Усик может его одолеть. Полагаю, Александр — лучший в этой весовой категории на данный момент. Мне кажется, что Фьюри подражает Усику, и в этом он преуспел. Однако всё, что Фьюри делает в боксе, Усик может делать лучше.

Боксёрский IQ Усика может сыграть очень важную роль. Во многих случаях интеллект маленьких бойцов может свести на нет преимущества их оппонентов», — сказал Рахман в интервью на канале FightHype.com в YouTube.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:

Усик проживёт и без Фьюри. За украинской суперзвездой выстроилась очередь Усик проживёт и без Фьюри. За украинской суперзвездой выстроилась очередь
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