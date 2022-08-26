Усик проживёт и без Фьюри. За украинской суперзвездой выстроилась очередь

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между чемпионом мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF и WBO Александром Усиком и Энтони Джошуа. Александр второй раз победил британца и защитил пояса. Теперь все следят за каждым телодвижением Тайсона Фьюри, который никак не может определиться, стоит ли ему биться украинцем.

Нет сомнений, что для Фьюри сейчас нет более выгодного боя, чем против Усика. Теоретический поединок против Фрэнсиса Нганну – лёгкие деньги, но на схватке с Александром Цыганский король заработает намного больше, даже если умерит аппетиты. Бой с Усиком нужен Тайсону, но даже если он в итоге откажется драться не за космические деньги, украинец найдёт, чем заняться.

Усик теперь – настоящая суперзвезда. Благодаря двум победам над Джошуа он повысил свою востребованность во много раз, и теперь его имя в афише нужно любому промоутеру. Поэтому не стоит удивляться, что Александр уже получает странные вызовы на бой. Подраться с украинцем захотел бывший боец UFC Майк Перри, который с недавних пор красиво ворвался в промоушен Bare Knuckle FC. Две победы Перри посчитал достаточным основанием, чтобы предложить Усику зарубиться на голых кулаках. Безусловно, боксёр даже не посмотрит в сторону такого оффера.

Александр Усик Фото: Francois Nel/Getty Images

Тем более «план Б» у Усика есть и без кулáчки. Если с Фьюри не выгорит, Александр вполне может сразиться с Деонтеем Уайлдером. Американец уже заявил, что хочет подраться с Усиком. При этом у Бронзового Бомбардировщика уже запланирован поединок против Роберта Хелениуса на 15 октября. Финн вряд ли выдаст невероятный апсет, так что уже в начале следующего года Усик мог бы встретиться с Уайлдером.

Конечно, украинец и сам говорил, что не хочет драться ни с кем, кроме Фьюри, но он точно не закончит карьеру вместе с Тайсоном. Даже если промоутерам не удастся организовать схватку с Уайлдером, у Александра куча вариантов в лице претендентов на пояса WBA, IBF и WBO – каждый из этих боксёров теперь мечтает сразиться с Усиком.

Фьюри может сколько угодно издеваться над промоутерами, сначала предлагая провести бой бесплатно, а затем – за $ 500 млн. В итоге либо Тайсон согласится на условия, либо Усик выберет другого соперника – им уже можно записываться в электронную очередь.