Президент Украины Зеленский наградил Усика орденом «За заслуги» I степени

Президент Украины Владимир Зеленский наградил боксёра Александра Усика орденом «За заслуги» I степени, сообщается на официальном сайте президента страны.

Напомним, 21 августа Усик в бою-реванше за титулы в супертяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Первый поединок между боксёрами состоялся в 2021 году, и тогда победу также одержал Усик, но единогласным решением судей.

Следующим соперником Усика может стать Тайсон Фьюри. Ожидается, что этот бой будет проведён в одной из стран Ближнего Востока. Организаторы рассматривают варианты с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Вероятнее всего, поединок состоится в феврале.