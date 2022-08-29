Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Президент Украины Зеленский наградил Усика орденом «За заслуги» I степени

Президент Украины Зеленский наградил Усика орденом «За заслуги» I степени
Комментарии

Президент Украины Владимир Зеленский наградил боксёра Александра Усика орденом «За заслуги» I степени, сообщается на официальном сайте президента страны.

Напомним, 21 августа Усик в бою-реванше за титулы в супертяжёлом весе по версии WBA Super, IBF, WBO и IBO одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Первый поединок между боксёрами состоялся в 2021 году, и тогда победу также одержал Усик, но единогласным решением судей.

Следующим соперником Усика может стать Тайсон Фьюри. Ожидается, что этот бой будет проведён в одной из стран Ближнего Востока. Организаторы рассматривают варианты с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Вероятнее всего, поединок состоится в феврале.

Усик проживёт и без Фьюри. За украинской суперзвездой выстроилась очередь Усик проживёт и без Фьюри. За украинской суперзвездой выстроилась очередь
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022