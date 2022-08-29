«Как думаете, сколько я вешу?» Рафаэль Физиев показал фото с Таиланда
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Киргизский боец UFC Рафаэль Физиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с тренировки. В настоящее время Рафаэль находится в Таиланде. Там же сейчас, напомним, россиянин Пётр Ян.
«Работа кипит. Как думаете, сколько я вешу? Мой тренер весит больше 100 кг», — написал Физиев.
Фото: Из личного архива Рафаэля Физиева
Напомним, в последнем бою Физиев встречался с Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Эта победа стала для него уже шестой кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение, которое состоялось ещё во время его дебюта в лиге. Ранее сообщалось, что, несмотря на слухи, его бой с американцем Джастином Гэтжи не планируется.
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