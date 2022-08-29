«Родная, мы скучали». Александр Усик вернулся на Украину. Фото

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о возвращении на Украину после поединка с британцем Энтони Джошуа.
«Родная, мы скучали». — подписал фото Усик.
Фото: Из личного архива Александра Усика
Фото: Из личного архива Александра Усика
Напомним, бой-реванш между Усиком и Джошуа состоялся в ночь на 21 августа мск и продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей добыл Александр (113-115, 115-113, 116-112). Тем самым он сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Первый поединок с Джошуа, который состоялся в сентябре 2021 года, Усик выиграл единогласным решением судей.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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