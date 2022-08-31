Арум: поставлю на Жанибека Алимханулы в бою с любым средневесом мира

Боб Арум, промоутер нового чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Жанибека Алимханулы (12-0, 8 KO), считает, что его подопечный способен дать бой лучшим бойцам дивизиона.

«Я бы поставил на Жанибека Алимханулы в поединке с любым средневесом мира. Он – левша со значительной силой и будет править дивизионом ещё долго», – приводит слова функционера издание BoxingScene.

Напомним, Алимханулы, владевший временным титулом WBO, был повышен до звания полноценного чемпиона в августе после того, как американец Деметриус Андраде объявил о переходе в следующий дивизион.

Ранее Алимханулы заявил, что готов сразиться с действующим обладателем титула WBC американцем Джермаллом Чарло.