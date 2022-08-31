Арум: поставлю на Жанибека Алимханулы в бою с любым средневесом мира
Поделиться
Боб Арум, промоутер нового чемпиона мира по версии WBO в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Жанибека Алимханулы (12-0, 8 KO), считает, что его подопечный способен дать бой лучшим бойцам дивизиона.
«Я бы поставил на Жанибека Алимханулы в поединке с любым средневесом мира. Он – левша со значительной силой и будет править дивизионом ещё долго», – приводит слова функционера издание BoxingScene.
Напомним, Алимханулы, владевший временным титулом WBO, был повышен до звания полноценного чемпиона в августе после того, как американец Деметриус Андраде объявил о переходе в следующий дивизион.
Ранее Алимханулы заявил, что готов сразиться с действующим обладателем титула WBC американцем Джермаллом Чарло.
Комментарии
- 31 августа 2022
-
00:50
-
00:48
-
00:03
- 30 августа 2022
-
23:53
-
23:01
-
22:50
-
21:48
-
21:36
-
21:30
-
20:56
-
20:40
-
20:28
-
19:19
-
19:18
-
18:57
-
17:59
-
17:56
-
17:24
-
16:29
-
15:47
-
14:56
-
13:39
-
13:31
-
12:27
-
11:32
-
11:20
-
11:10
-
10:20
-
09:35
-
09:25
-
01:11
-
00:53
-
00:39
-
00:05
- 29 августа 2022
-
23:51
Партнерский контент