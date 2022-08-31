Александр Емельяненко показал скоростную работу рук. Видео

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, показав тренировку. Александр поработал над скоростными ударами руками.



Сейчас Емельяненко проводит подготовку к бою с соотечественником Вячеславом Дациком. Поединок должен состояться в сентябре. В последний раз Александр проводил бой на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале и завершилось победой Александра решением судей. Напомним, спортсмены уже встречались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

Александр Емельяненко показал скоростную работу рук: