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Ирина Алексеева подписала контракт с UFC

Ирина Алексеева подписала контракт с UFC
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Российская спортсменка, боец смешанных единоборств Ирина Алексеева подписала контракт с американским промоушеном UFC. Об этом она рассказала у себя в соцсетях.

Ранее россиянка выступала в Bellator. Последний бой она провела в октябре прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам Bellator 269 встречалась с представительницей Франции Стефани Пейдж. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых все трое судей отдали победу Алексеевой.

32-летняя Алексеева является призёром чемпионата мира и Европы по самбо.

Напомним, контракт с UFC получила ещё одна россиянка — Виктория Дудакова. Возможность выступать в американском промоушене она получила благодаря победе в отборочном турнире Dana White's Contender Series.

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