Разделась на весах и дралась с травмой. Русская красавица получила контракт с UFC! Видео

Прошедшей ночью состоялся очередной турнир претендентской серии Даны Уайта. В подобных «сериях» сражаются бойцы, мечтающие подписать контракт с UFC. Наши соотечественники регулярно принимают участие в данных турнирах и достаточно часто выигрывают. Однако даже победа не всегда гарантирует долгожданный контракт: если Уайту не нравится твой стиль или он не чувствует в тебе потенциала, предложения о переходе ты не получишь.

Не секрет, что российские девушки-бойцы пока не слишком успешны в UFC. Тем большее внимание было приковано к Виктории Дудаковой, которая решила получить контракт через турнир претендентов. 23-летняя русская красавица из Волгограда была талантливой пловчихой и даже входила в юниорскую сборную России. Но потом Виктория резко сменила род деятельности, перебравшись в смешанные единоборства. Её кумиром была легендарная Ронда Роузи, что неудивительно.

Перед турниром Уайта у россиянки насчитывался не самый угрожающий рекорд 5-0. Впрочем, Дудакова ещё совсем юна — все поединки у неё впереди. Ей противостояла чуть более опытная Мария Сильва, на счету который имелось восемь побед в профессиональных боях. Бразильянка считалась однозначным фаворитом: уровень её оппозиции был выше, а навыки — весьма солидными. Дудаковой же с трудом далось даже взвешивание, где ей пришлось раздеться, чтобы показать нужные цифры.

Права на видео принадлежат UFC.

Мало того, у Виктории была ещё и серьёзная травма ноги. Во время боя она дважды падала, неудачно оперевшись на больную конечность. Но это не помешало победить! Первый раунд Дудакова забрала за счёт превосходства в партере, второй раунд сложился не очень неудачно, зато заключительную пятиминутка она забрала вчистую. Несколько раз уроженка Волгограда даже выходила на удушающий приём, но для досрочной победы не хватило совсем чуть-чуть. Зато все судьи проголосовали за неё — это самое главное.



Когда Виктории поднимал руку рефери, она даже не улыбнулась. Либо потратила абсолютно все силы на схватку, или же переживала по поводу решения Даны Уайта. Ведь победа не была эффектной, что могло повлиять на мнение всесильного функционера. Впрочем, переживать было нечего: вскоре стало известно, что Дудакова вошла в список пяти счастливчиков, получивших контракты. Поздравляем нашу спортсменку!