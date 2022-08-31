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«Дальше — больше». Хабиб Нурмагомедов откроет спортзал в ОАЭ. Фото

«Дальше — больше». Хабиб Нурмагомедов откроет спортзал в ОАЭ. Фото
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, рассказав о планах открыть спортивный зал в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты).

«В конце года откроем KHABIBGYM в Абу-Даби. Это будет первый такой зал –
и сразу с главным офисом в Абу-Даби, и, конечно же, дальше – больше, как говорится, по всему миру», — написал Хабиб.

Хабиб также рассказал, что в зале будут зоны для фитнеса, кроссфита, ММА, джиу-джитсу и борьбы, падел-тенниса, езды на велосипеде, детская зона и зона бассейна.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов праздновал победу в противостоянии с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После поединка прославленный боец объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

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